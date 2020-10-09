И лимоны на очереди: В Луганске в два раза подорожал имбирь

В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители обращают внимание на повышение цен на продукты.

В частности, луганчане рассказывают, что в два раза подорожал имбирь – и связывают это с ухудшающейся эпидобстановкой по COVID-19. «Я так понимаю, типа карантин… Почему опять подорожание имбиря?! Это не панацея от болезней, на каком основании? Куда смотрят власти? Вчера в "Матрешке" на Востоке цена 550 руб. (200 грн по местному курсу на 9.10.2020 – ред.), был 227 руб. (83 грн – ред.). Просто его по таким ценам, надеюсь, покупать не будут, и он опять пропадет», – пишет жительница Луганска Алиса.

Иные луганчане также возмущены ростом цен на имбирь:

Алена: «Сама офигела вчера в "Абсолюте", когда увидела эту цену!... Буквально пару недель назад покупала имбирь в "Абсолюте", цена была около 270 руб. (98 грн – ред.) за кг, и опять такое!»;

Наташа: «Вторая серия»;

Любовь: «На рынке 50 лет Октября по 350 руб. (127 грн – ред.). В супермаркетах дороже ж все»;

Яна: «Первую волну отлично пережили без имбиря»;

Кира: «Да, имбирь – это архиважный продукт, первой необходимости!»;

Иринка: «Пик имбиря был в апреле – 7 тыс. руб. (2,5 тыс. грн – ред.) на Восточном рынке. Так что ему есть куда расти. И лимоны на очереди».

Подорожали и иные продукты:

Елена: «А гречка...»;

Ирина: «А яйца по 65-70 руб. (грн – ред.)»;

Виталий: «А з/п не хватает с такими-то ценами. Каждая позиция на 20-50 руб. (7-18 грн – ред.) дорожает»;

Дмитрий: «То вы где-то не там покупаете. На "Луганск 24" сказали, что все хорошо с яйцами, все идет по плану. +18,8% аж!».

Также обсуждается ситуация с подсолнечным маслом: