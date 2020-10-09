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В Украине за сутки зафиксировали более 5,8 тыс. случаев COVID-19

09.10.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине зафиксированы 5 804 новых случая COVID-19 – это антирекорд количества новых больных в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«9 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 779 летальных, 110 650 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5 804 новых случая. Всего проведено 2 522 360 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2 417 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 5 372 случая COVID-19, в Луганской – 1 613 случаев.

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