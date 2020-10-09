Сводка из зоны ООС за 8 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 8 октября, НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности украинских подразделений. Так, в районе населенного пункта Пески противник открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Провокации не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали.

С начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «войска Украины за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 5 единиц. Под огнем на донецком направлении оказался район терминала Донецкого аэропорта и станция "Донецк-Северный". При обстрелах противник применял противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и противотанковые гранатометы (СПГ и РПГ). Помимо этого, подразделения ВСУ в отчетный период дважды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия на Донбассе. Украинскими военными было произведено 7 взрывов в районе подконтрольных Украине села Водяное и поселка Пески к северо-западу от Донецка».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.