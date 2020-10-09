На Луганщине очередные пожары тушат более 1 тыс. человек

На Луганщине за сутки зафиксированы 44 новых пожара, 4 из них не ликвидированы. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Согласно оперативной информации по ликвидации последствий лесных пожаров в Луганской области на 7:00 9 октября, за минувшие сутки на территории Луганщины произошли 44 новых пожара, из которых не ликвидированы 4-ре.
В частности, продолжается тушение пожаров в Станично-Луганском районе:
- у с. Болотенное – возгорание сухой растительности и кустарника на площади
- 160 га;
- у с. Широкий – возгорание сухой растительности и кустарника на площади около 15 га.
В с. Метелкино ликвидировано возгорание хвойной подстилки.
Вчера в с. Новопреображенное Сватовского района в результате пожара в жилом доме погиб мужчина 1949 года.
В с. Шульгинка Старобельского района в результате пожара в жилом доме пострадал мужчина 1967 года.
К тушению пожаров привлечены 1 062 человека и 254 единицы техники.