На Луганщине очередные пожары тушат более 1 тыс. человек

На Луганщине за сутки зафиксированы 44 новых пожара, 4 из них не ликвидированы. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Согласно оперативной информации по ликвидации последствий лесных пожаров в Луганской области на 7:00 9 октября, за минувшие сутки на территории Луганщины произошли 44 новых пожара, из которых не ликвидированы 4-ре.

В частности, продолжается тушение пожаров в Станично-Луганском районе:

у с. Болотенное – возгорание сухой растительности и кустарника на площади

160 га;

у с. Широкий – возгорание сухой растительности и кустарника на площади около 15 га.

В с. Метелкино ликвидировано возгорание хвойной подстилки.

Вчера в с. Новопреображенное Сватовского района в результате пожара в жилом доме погиб мужчина 1949 года.

В с. Шульгинка Старобельского района в результате пожара в жилом доме пострадал мужчина 1967 года.

К тушению пожаров привлечены 1 062 человека и 254 единицы техники.