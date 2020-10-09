В «ДНР» назвали причины ДТП, в которое попали артисты

В «ДНР» назвали причины аварии, которая произошла 8 октября на дороге «Кутейниково – Амвросиевка». Подробности сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как уверяют в «ДНР», причиной аварии, в которую попал автобус с артистами, стало столкновение двух грузовых автомобилей на трассе под Амвросиевкой. «Водитель грузового автомобиля "КамАЗ", двигаясь со стороны международного пункта пропуска "Успенка" в направлении Донецка, совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania, движущимся в попутном направлении. Водитель заказного автобуса Setra, следовавший с артистами "Донбасс Оперы" из Донецка на фестиваль в Москву, пытаясь объехать место ДТП, съехал на обочину и совершил опрокидывание на правую сторону», – сообщают в «республике».

Уточняется, что в автобусе находился 51 человек, пострадавших нет. В 20:53 все пассажиры пересели на автобус, предоставленный фирмой-перевозчиком, и продолжили путь по маршруту.