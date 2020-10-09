COVID-19: В «Л-ДНР» за сутки зафиксировали 18 смертей

В «ДНР» за сутки зафиксировали 16 смертей от COVID-19, в «ЛНР» – 2. Об этом сегодня, 9 октября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».
«Согласно исследованиям, проведенным 7 октября, выявлены 200 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 16 летальных случаев – мужчины в возрасте 75 и 62 лет и женщины в возрасте от 50 до 96 лет», – утверждают в «минздраве ДНР».
Всего по состоянию на 10:00 9 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 4 362:
- на лечении – 1 863 пациента,
- выписаны – 2 228 человек,
- летальных случаев – 271.
«Согласно исследованиям, проведенным 8 октября, выявлены 42 новых случая заболевания COVID-19. Кроме того, зарегистрированы 2 летальных случая», – уверяют в «минздраве ЛНР».
Всего по состоянию на 9:00 9 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 1 153:
- выздоровели – 848 человек,
- летальных случаев – 45.