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Ну ты съел? В чем проблема: Жители Донецка возмущены «фишкой» кафе на бульваре Пушкина (Фото)

09.10.20 11:36
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка в соцсетях обсуждают «фишку» кафе «RedCups».

Кафе находится на бульваре Пушкина и пользуется большой популярностью. В нем подают некоторые блюда – в частности, супы, коктейли – в железных банках с острыми краями. Иногда эти банки – ржавые.

«Принесли суп в ржавой банке из-под военной тушенки. Ожидание – реальность», – поделился Александр.

Так подают и коктейли. Фото показала Инесса:

О своих впечатлениях от подачи блюд рассказала и дончанка Валерия: «Ооо дааа, до сих пор возмущает подача коктейля... Им говорила, ответ: "Это специальная посуда", вот только острые края доказывали мне обратное...».

Большинство дончан такую «фишку» заведения не оценили:

  • «Леди»: «Пипец, я такого еще не видела, скоро алюминиевые тарелки и ложки на цепи давать будут»;
  • Николай: «Ну ты хоть с собой ее забрал? Такая вещь и в хозяйстве пригодится!»;
  • Лена: «Не оценила подачу»;
  • Лиля: «У моей собаки миска получше будет»;
  • Виталий: «Вот он, сервис местный. В местные кафе не рекомендуется ходить в здравом уме, если не хотите либо отравиться, либо, в лучшем случае, переплатить в разы...»;
  • Маргарита: «А как вы из нее кушали? Это же, наверное, неудобно»;
  • Лана: «Позор, а не кафе»;
  • Владимир: «К-креатив»;
  • Иван: «Сет "Почувствуй себя бомжом"».

Люди отмечают, что ржавчина – это опасно: «Сразу было видно то, что банка ржавая… Это же опасно… Хм, удивляется ржавчине… Думал, хоть на бульваре Пушкина у людей все хорошо… А я бы так вообще потребовала ингредиенты мне показать, раз и банку дали ржавую, так надо смотреть, что там на кухне творится».

При этом некоторые дончане отметили, что, пожаловавшись на ржавую банку, Александр все же съел весь суп:

  • Константин: «Но суп схавал весь, не побрезговал, значит повар – молодец»;
  • Богдан: «Ну а что вы хотели?! Чтоб вам за эти деньги еще и Тарелку Белую поднесли?!»;
  • Валера: «Как к бомжам относятся, а вы туда еще и ходите...!? А раз ходите, значит, все устраивает, и нефиг ныть и жаловаться»;
  • Никита: «Ну ты съел? Съел! В чем проблема?»;
  • Артем: «А супик-то доел».

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