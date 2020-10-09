Ну ты съел? В чем проблема: Жители Донецка возмущены «фишкой» кафе на бульваре Пушкина (Фото)

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка в соцсетях обсуждают «фишку» кафе «RedCups».

Кафе находится на бульваре Пушкина и пользуется большой популярностью. В нем подают некоторые блюда – в частности, супы, коктейли – в железных банках с острыми краями. Иногда эти банки – ржавые.

«Принесли суп в ржавой банке из-под военной тушенки. Ожидание – реальность», – поделился Александр.

Так подают и коктейли. Фото показала Инесса:

О своих впечатлениях от подачи блюд рассказала и дончанка Валерия: «Ооо дааа, до сих пор возмущает подача коктейля... Им говорила, ответ: "Это специальная посуда", вот только острые края доказывали мне обратное...».

Большинство дончан такую «фишку» заведения не оценили:

«Леди»: «Пипец, я такого еще не видела, скоро алюминиевые тарелки и ложки на цепи давать будут»;

Николай: «Ну ты хоть с собой ее забрал? Такая вещь и в хозяйстве пригодится!»;

Лена: «Не оценила подачу»;

Лиля: «У моей собаки миска получше будет»;

Виталий: «Вот он, сервис местный. В местные кафе не рекомендуется ходить в здравом уме, если не хотите либо отравиться, либо, в лучшем случае, переплатить в разы...»;

Маргарита: «А как вы из нее кушали? Это же, наверное, неудобно»;

Лана: «Позор, а не кафе»;

Владимир: «К-креатив»;

Иван: «Сет "Почувствуй себя бомжом"».

Люди отмечают, что ржавчина – это опасно: «Сразу было видно то, что банка ржавая… Это же опасно… Хм, удивляется ржавчине… Думал, хоть на бульваре Пушкина у людей все хорошо… А я бы так вообще потребовала ингредиенты мне показать, раз и банку дали ржавую, так надо смотреть, что там на кухне творится».

При этом некоторые дончане отметили, что, пожаловавшись на ржавую банку, Александр все же съел весь суп: