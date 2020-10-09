Украина использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе, – Ермак

Война идет на украинской территории, поэтому Украина наиболее заинтересована в скорейшем проведении следующей встречи в Нормандском формате на высшем уровне. Наши партнеры – Германия и Франция – поддерживают нас в этом. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

«Стратегия Украины очень проста – для нас жизнь каждого украинца является приоритетом. Это программная позиция президента Зеленского, которая была озвучена им еще во время предвыборной кампании и которая остается его приоритетом и приоритетом всей нашей команды», – отметил Ермак.

Руководитель Офиса главы государства подчеркнул, что благодаря договоренностям, достигнутым на уровне Трехсторонней контактной группы и подтвержденным на встрече советников лидеров Нормандского формата, на фронте на востоке Украины более 70 дней сохраняется режим тишины, и даже сократилось количество неприцельных выстрелов.

Он отметил, что почти каждые две недели президент Украины бывает на позициях украинских войск на передовой и лично общается с военными.

«Действительно, сегодня Украина на войне, и нам очень важно быть осторожными и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение. И в конце концов все это делается, чтобы спасать жизни наших людей», – сказал Андрей Ермак.

Ермак отметил, что на сегодня Украина в полной мере выполняет договоренности, достигнутые на саммите «нормандской четверки» в Париже, и наши международные партнеры это видят.

«Сегодня ни у одной страны, которая поддерживает Украину, нет никакого сомнения, что с нашей стороны что-то не сделано, что-то не выполнено», – добавил Ермак.

По его словам, Россия также должна выполнять достигнутые ранее договоренности.

«Или Россия действительно готова к прекращению этой войны, или должна сказать, что она не готова к этому», – отметил Ермак.

Андрей Ермак напомнил, что сейчас продолжается переговорный процесс в Нормандском и Минском форматах. По его словам, с момента предыдущего декабрьского саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже состоялось согласование четырех новых точек разведения сил и средств на линии разграничения, практически согласованы 20 участков для разминирования. Также была достигнута договоренность о доступе представителей Международного комитета Красного Креста к местам незаконного содержания лиц на неподконтрольных украинской власти территориях, однако эта договоренность пока не выполнена.

«К сожалению, на сегодня уже несколько месяцев взаимное освобождение не происходит именно по причине того, что противоположная сторона не согласовывает списки. Постоянно создаются какие-то преграды для этого. Сейчас они говорят, что им якобы препятствует в этом постановление Верховной Рады о местных выборах. Но мы постоянно подчеркиваем, что это нонсенс: как такой гуманитарный вопрос, как жизнь и здоровье людей, может зависеть от документа?», – сказал он.

По словам Андрея Ермака, Украина наиболее активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров «нормандской четверки». Ведь война идет именно на украинской территории, а все политические решения принимаются на уровне лидеров.

«Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры по Нормандскому формату – Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ», – подчеркнул руководитель Офиса президента.

«Поэтому переговоры продолжаются. На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения», – добавил Ермак.