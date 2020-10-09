На Луганщине во время ликвидации пожара подорвался пожарный автомобиль

В Станично-Луганском районе Луганщины сегодня, 9 октября, во время ликвидации пожара подорвался пожарный автомобиль. Об этом сообщает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Несчастный случай произошел во время ликвидации пожара в районе с. Болотенное сегодня в 9:50 при тушении пожара в районе с. Болотенное (Станично-Луганский р-н): на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ГЛОХ "АМУР"». В результате взрыва травмированы водитель пожарного автомобиля 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества 1978 года рождения и сотрудник ГСЧС

Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.