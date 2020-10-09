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Шмыгаль срочно собирает глав ОГА из-за вспышки COVID-19, – СМИ

09.10.20 12:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В связи с ухудшающейся ситуацией с COVID-19 премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня срочно собирает министров и глав областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабмине.

Отмечается, что на заседании будет еще и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Сегодня состоится селекторное совещание по коронавирусу, а после него заседание правительства.

Также источник в правительстве сообщает, что после Кабмина может состояться заседание Государственной и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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