В «ЛНР» медикам запрещено обследоваться на коронавирус, – соцсети

На неподконтрольной украинской власти части Луганщины медикам запретили обследоваться на коронавирус, а также ставить и выносить диагноз «воспаление легких». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В одном из луганских Telegram-каналов рассказали историю медсестры, которая 6 октября умерла от пневмонии.

«Во вторник умерла медсестра Людмила Жигульская, работающая в онкологии. Из-за нехватки медперсонала неделю ходила с температурой 37,5 на работу, затем все-таки пошла в 10-ю поликлинику по месту жительства открыть больничный. При обследовании оказалось, что у нее двусторонняя пневмония, поражение легких 70%», – сообщает паблик.

По словам луганчан, в тот же день, когда проводилось обследование, у женщины произошел сердечный приступ, и она умерла прямо в поликлинике. Людмиле Жигульской было 50 лет.

«В причине смерти значится инфаркт, о том, что у нее были поражены 70% легких, не сказано ни слова. И это только одна история, а сколько таких? По негласным приказам минздрава ЛНР, медикам запрещено обследоваться на коронавирус, также медикам запрещено ставить и выносить диагноз "воспаление легких"», – пишут в Telegram-канале.

Также в соцсетях сообщают, что в «ЛНР» есть медучреждения, где около половины медицинского персонала на «больничном», часть из работников – с двусторонней пневмонией.

«Врачей не хватает, они работают буквально на износ. Их заменяют младшим персоналом или медиками узких специализаций. Были варианты привлечь студентов медицинского вуза, но пока эта идея "на паузе"», – пишет популярный местный паблик.

Напомним, в соцсетях местные жители сообщали, что в «ЛНР» закончились расходные материалы для проведения тестов на коронавирус. Ранее в «ЛНР» подтвердили информацию, что возник дефицит антибиотиков и противовирусных медпрепаратов в аптеках.