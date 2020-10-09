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Незаконный обыск и подделка документов: Двум полицейским на Луганщине сообщили о подозрении

09.10.20 13:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили о подозрении в незаконном проведении обыска жилья и внесении в официальный документ заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 366 УК Украины) бывшему начальнику сектора превенции и полицейскому одного из отделов ГУ Нацполиции в Луганской области. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2018 года должностное лицо структурного подразделения полиции и его подчиненный без предоставления судом разрешения провели обыск жилья у жителя Кременского района. Во время следственных действий правоохранители изъяли сверток с наркотическим смесью.

«Для легализации обыска и сокрытия своих неправомерных действий работники полиции доставили гражданина на соседнюю улицу и составили админпротокол по факту пребывания в общественном месте в нетрезвом состоянии. Они внесли в официальный документ недостоверную информацию об изъятии наркотического смеси при проведении личного досмотра», – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании обоим подозреваемым меры пресечения и отстранении одного из действующих полицейских от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске.

Санкция статей предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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