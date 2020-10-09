Цирк, Театральная площадь, памятники: Опубликованы кадры из Донецка (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на одном из местных каналов показали известные места города.

Так, в «ДНР» продемонстрировали памятник Артему, который расположен в самом центре города, в Ворошиловском районе: на пересечении ул. Артема с пр. Мира:

Недалеко от гостиницы «Донбасс Палас», на Театральной площади находится памятник Гурову:

Также в «республике» показали, как сегодня выглядит цирк «Космос»; в нем выступали династии Запашных, Дуровых, Филатовых и другие артисты:

Центральная площадь Ворошиловского района – Театральная. Находится она на пересечении ул. Артема и пр. Театрального. В архитектурный ансамбль площади входят здание Театра кино им. Шевченко, «Донецкий институт проектирования» и театр им. Соловьяненко.