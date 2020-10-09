Покупайте, у нас этого нет: В «ДНР» рассказали сколько стоит лечение от коронавируса

В «ДНР», как и в «ЛНР» наблюдается дефицит лекарств, многих необходимых препаратов нет в ряде крупных аптек «республик». Об этом сообщает один из донецких Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники.

«Особенную проблему создает недостаток антибиотиков. Основная причина – ажиотаж среди жителей. Также лекарства отсутствуют во многих больницах ДНР, в том числе предназначенных для лечения зараженных коронавирусом», – сообщается в паблике.

По информации ресурса, в клиниках «ДНР» больным дают список необходимых препаратов и говорят: «Покупайте, у нас этого нет». При этом стоимость некоторых ежедневных лекарств доходит до 2–3 тыс. руб. (около 769–1154 грн по местному курсу на 09.10.2020), например, «Клексан» стоит 4700 руб. (1538 грн) и его хватает на 5 дней. В среднем в неделю выходит 10–15 тыс. руб. (3846 – 5769 грн) на «расходные средства» и антикоагулянт.

«Антибиотики (их в ДНР назначают при COVID-19 не сразу, а при ухудшении состояния), например, "Тиенам" и "Меронем" обойдутся около 9–12 тыс. руб. (3462–4615 грн, – ред.) на три дня, но их в республике недостаточно, поэтому берут аналоги за 3500–4000 руб. (1346–1538 грн, – ред.) на три дня. Само лечение длится от двух недель до месяца или больше. Минздрав ДНР объясняет это "перебоями в финансировании", ожидается поступление лекарств на будущей неделе», – сообщается в паблике.