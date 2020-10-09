COVID-19 на Луганщине: Одна смерть и 133 новых случая (Карта)

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 133 новых случая COVID-19, в том числе – у 8 детей. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

За сутки один человек умер (житель Беловодского района, 72 года).

География новых случаев:

30 – Северодонецк;

25 – Рубежное;

10 – Лисичанск;

8 – Беловодский район;

2 – Белокуракинский район;

4 – Кременской район;

11 – Станично-Луганский район;

2 – Марковский район;

1 – Новоайдарский район;

3 – Новопсковский район;

12 – Старобельский район;

10 – Сватовский район;

2 – Троицкий район;

11 – Попаснянский район;

2 – Меловской район.

Всего по состоянию на 9 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 613 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 72 детей. Из них:

выздоровели – 676 человек;

продолжают лечение – 895 пациентов, в том числе 36 детей (в стационарах лечится 183 человека, амбулаторно – 712);

умерли – 20 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 октября в Украине COVID-19 заболели 250 538 человек (110 650 пациентов выздоровели, 4 779 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 372 случая (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64).

В «ДНР» – 4 362 случая коронавируса (выздоровели – 2 228 человек, летальных случаев – 271). В «ЛНР» – 1 153 заразившихся (выздоровели – 848 человек, летальных случаев – 45).