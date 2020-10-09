COVID-19 на Луганщине: Одна смерть и 133 новых случая (Карта)

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 133 новых случая COVID-19, в том числе – у 8 детей. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
За сутки один человек умер (житель Беловодского района, 72 года).
География новых случаев:
- 30 – Северодонецк;
- 25 – Рубежное;
- 10 – Лисичанск;
- 8 – Беловодский район;
- 2 – Белокуракинский район;
- 4 – Кременской район;
- 11 – Станично-Луганский район;
- 2 – Марковский район;
- 1 – Новоайдарский район;
- 3 – Новопсковский район;
- 12 – Старобельский район;
- 10 – Сватовский район;
- 2 – Троицкий район;
- 11 – Попаснянский район;
- 2 – Меловской район.
Всего по состоянию на 9 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 613 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 72 детей. Из них:
- выздоровели – 676 человек;
- продолжают лечение – 895 пациентов, в том числе 36 детей (в стационарах лечится 183 человека, амбулаторно – 712);
- умерли – 20 человек.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 октября в Украине COVID-19 заболели 250 538 человек (110 650 пациентов выздоровели, 4 779 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 372 случая (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64).
В «ДНР» – 4 362 случая коронавируса (выздоровели – 2 228 человек, летальных случаев – 271). В «ЛНР» – 1 153 заразившихся (выздоровели – 848 человек, летальных случаев – 45).