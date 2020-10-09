Лисянский рассказал о ситуации с COVID-19 на неподконтрольном Донбассе

На неподконтрольной украинским властям части Донбасса критическая ситуация с эпидемией коронавируса, заявили в ООН. Там насчитали минимум 700 госпитализируемых ежедневно, всего зарегистрировано почти 5 тыс. заболевших, 265 человек умерли. Есть опасность, что местная система здравоохранения потеряет контроль над эпидемией. Ситуацию прокомментировал представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский в эфире телеканала «Украина 24».

«Ситуация, конечно, влияет (и на контролируемую территорию Украины, – ред.). Там не соблюдают противоэпидемических мер, не всем ставят диагноз "коронавирус". Мы работаем с людьми, которым помогаем, и получаем информацию от людей напрямую», – сказал он.

Ситуация, о которой говорит ООН, может отличаться от реальной примерно на 40%, отметил Лисянский.

«Я объясню почему. ООН работает прозрачно и получает информацию тоже от людей, но от тех, с кем им дали возможность поговорить. С ними работают МГБ ("министерство государственной безопасности" "ДНР" и "ЛНР", – ред.), и люди боятся с ними говорить. Мы же работаем не открыто и общаемся с людьми по закрытым каналам связи, и информация у нас более полная», – сказал он.