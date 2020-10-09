Пострадавшие – в больнице: Опубликованы кадры с места подрыва пожарного авто (Фото)

На Луганщине, спасая от пожаров дома местных жителей, сегодня, 9 октября, подорвался пожарный автомобиль. Волонтеры передали медпрепарат, необходимый для лечения одного из пострадавших. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, огнеборцы совместно с местными жителями уже более недели борются с пожарами около Станицы Луганской, отбивая огонь от домов.

«Сегодня около 10:00 при тушении лесного пожара около села Болотенное на линии разграничения в Станично-Луганском районе, вероятно, на противотанковой мине, взорвалась пожарная машина. В результате взрыва травмированы водитель автомобиля, местный лесничий и сотрудник ГСЧС. Пострадавшие доставлены в ЦРБ Станично-Луганского района», – отметил Каплин.

«Команда гуманитарного центра "Пролиска – Станица Луганская" благодаря пожертвованиям частных лиц закупила и передала медицинский препарат для лечения пострадавшего, а также глазные капли и сиропы для сотрудников ГСЧС и местных жителей», – добавил он.

Также руководитель «Пролиски» опубликовал фото с места подрыва машины:

Фото с места ЧП опубликовала и пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области:

«Во время защиты населенных пунктов от пожара, который распространился от линии разграничения между с. Болотное и с. Сизое Станично-Луганского района Луганской области, в результате наезда автомобиля лесного хозяйства на неустановленный взрывоопасный предмет произошла детонация, в результате чего получил контузию пожарный-спасатель и два работника Государственного лесоохотничьего хозяйства. Также получила механические повреждения расположенная рядом автоцистерна спасателей. Пострадавшие направлены в центр первичной медико-санитарной помощи», – отметили в ГСЧС.