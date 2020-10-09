Организатор из «МГБ ДНР»: СБУ раскрыла «подразделение» международного наркосиндиката (Фото)

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили «подразделение» международного наркосиндиката известного как «Химпром». Одним из его организаторов оказался кадровый сотрудник «МГБ ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что после ликвидации в 2019 году большинства структур и нарколабораторий «Химпрома», организаторы наркосиндиката, которые находятся за рубежом, решили работать в Украине через «обособленные подразделения». Они действуют независимо друг от друга, что затрудняет их разоблачение.

«8 октября правоохранители провели 9 санкционированных обысков в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружили лабораторию "Химпрома" по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения готовой продукции, а также колл-центры, которые принимали и обрабатывали заказы по продаже психотропных веществ», – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, сотрудники СБУ изъяли из незаконного оборота более 50 кг психотропного вещества PVP, почти 10 кг психотропа амфетамин, более 500 л прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 30 млн грн.

Кроме того, выявлено 5 единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним, 9 поддельных водительских удостоверений, а также документы, свидетельствующие о причастности одного из организаторов наркогруппировки к кадровому составу «МГБ ДНР».

Были задержаны двое участников транснациональной организованной преступной группировки «Химпром», которые изготавливали психотропы. Продолжаются следственные действия в отношении более 100 человек – операторов колл-центров.