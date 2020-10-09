Против эксперта НАБУ по делу «Роттердам+» открыли уголовное производство (Видео)

Скандальному эксперту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Ирине Педь грозит 5 лет за решеткой. Она единственная из всех украинских и международных специалистов предоставила заключение, что формула «Роттердам+» якобы нанесла государству ущерб. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Против Ирины Педь в Государственном бюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство. Мол, предоставленные данные – заведомо ложные и вводят в заблуждение суд – утверждают адвокаты.

«Все эти экспертизы, мы все знаем, что они дорого стоят обычно в государстве. Однако госпожа Педь проводит их за 48 тыс., за 50 тыс., за 20 тыс., за 26 тыс. А это говорит о том, что она идет мимо тендерной процедуры, по переговорной процедуре. А это значит, что НАБУ не оглашает конкурс, а просто договаривается с определенным экспертом, а затем вывешивает эти данные на Прозорро», – говорит адвокат Ирина Одинец.

«Говорить о том, что этот эксперт является независимым, а ее выводы – объективными, не представляется возможным, даже с точки зрения анализа взаимодействия этих организаций, поскольку здесь больше подходит определение уже внутриведомственного эксперта, никак не независимого. С учетом того, насколько грубо были нарушены все процессуальные требования о проведении этой экспертизы, все материальные требования об объектах, которые подлежат экспертному исследованию», – комментирует адвокат Наталья Дрыгваль.