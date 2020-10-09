«Когда эти ведра на колесах поменяют»: В Краматорске обсуждают «карантинные» рейды в городском транспорте

Сегодня, 9 октября, в Краматорске полиция провела проверки городского общественного транспорта на соблюдение противоэпидемических мер. Жители города возмущаются в соцсетях тем, что власть не увеличивает количество транспорта или его вместимость, поэтому людям трудно добираться на работу и учебу, маршрутки идут «забитыми», передают «Донецкие новости».

Как сообщает пресс-служба Краматорского горсовета, сегодня как водители, так и пассажиры, которые нарушили противоэпидемические меры, получили предупреждения от правоохранителей. Уже в ближайшее время в случае повторных нарушений карантинного режима, полицейские будут составлять протоколы в отношении водителей и компаний – перевозчиков.

При этом перевозка пассажиров в Краматорске осуществляется по определенному графику:

с 05:00 до 09:00 и с 15:00 до 18:00 – перевозка работников предприятий критической инфраструктуры города при наличии у них «специального билета»;

с 09:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00 разрешается перевозка других категорий граждан при наличии свободных мест для сидения в транспорте согласно его технической характеристике. Право на первоочередное занятие места пассажира остается у людей со «специальным билетом».

Жители города обсуждают сложившуюся ситуацию в соцсетях: