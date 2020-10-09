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«Когда эти ведра на колесах поменяют»: В Краматорске обсуждают «карантинные» рейды в городском транспорте

09.10.20 14:59

Сегодня, 9 октября, в Краматорске полиция провела проверки городского общественного транспорта на соблюдение противоэпидемических мер. Жители города возмущаются в соцсетях тем, что власть не увеличивает количество транспорта или его вместимость, поэтому людям трудно добираться на работу и учебу, маршрутки идут «забитыми», передают «Донецкие новости».

Как сообщает пресс-служба Краматорского горсовета, сегодня как водители, так и пассажиры, которые нарушили противоэпидемические меры, получили предупреждения от правоохранителей. Уже в ближайшее время в случае повторных нарушений карантинного режима, полицейские будут составлять протоколы в отношении водителей и компаний – перевозчиков.

При этом перевозка пассажиров в Краматорске осуществляется по определенному графику:

  • с 05:00 до 09:00 и с 15:00 до 18:00 – перевозка работников предприятий критической инфраструктуры города при наличии у них «специального билета»;
  • с 09:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00 разрешается перевозка других категорий граждан при наличии свободных мест для сидения в транспорте согласно его технической характеристике. Право на первоочередное занятие места пассажира остается у людей со «специальным билетом».

Жители города обсуждают сложившуюся ситуацию в соцсетях:

  • Сергей: «Увеличьте количество маршруток, и все будет хорошо. А то проверять и штрафовать – это да, а что-то сделать – так это нет. Бред»;
  • Александр: «Когда эти ведра на колесах поменяют на нормальный транспорт, тогда и проблем не будет. Перевозчики зажрались. Давно пора их штрафовать»;
  • Ольга: «А как ездить студентам?»;
  • Юлия: «Проверьте поселковые маршруты! Противоэпидемические меры не соблюдаются вообще!»;
  • Марина: «Сегодня в 14:45 ехала на маршрутке 2. Забита людьми. 30% без масок. И водитель в том числе. Еще и курил»;
  • Светлана: «Сегодня ехала домой с ночной смены в троллейбусе, в масках только четверть пассажиров. В час пик треть троллейбуса – пенсионеры. Причем, водитель требует маску и пропуск на входе, а пассажиры, войдя в салон, маски снимают. Я понимаю, что маска не спасает, но минимальная защита все-таки есть. Антибактериальные спреи, установленные в троллейбусах, практически во всех сломаны. Маршрутки пролетают некоторые остановки, не потому что заняты сидячие места, нет, – они забиты под завязку людьми, которые на большую часть без масок. Хотелось бы, чтоб и администрация, и водители, и пассажиры, были более ответственны и к себе, и к окружающим».

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