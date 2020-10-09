Чиновникам пригрозили увольнением: Кабмин раздал поручения по усилению борьбы с коронавирусом

Сегодня, 9 октября, из-за стремительного распространения коронавируса премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание с главами областных государственных администраций с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Во время совещания премьер-министр заслушал глав ОГА по эпидемической ситуации в областях. А также поручил заместителю министра здравоохранения – главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко и председателям облгосадминистраций поставить на личный контроль работу «горячих линий».

«На их основе мы будем развивать контактные центры. Один из крупнейших приоритетов – быстрое развертывание системы обнаружения контактных лиц», – сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что на сегодня остается не решенной проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь. По его словам, не состоялись выплаты почти в 160 учреждениях в различных областях.

«Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих председателей ОГА. Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей департаментов здравоохранения. Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам», – подчеркнул глава правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня на заседание правительства будет вынесено несколько постановлений, в том числе постановление по обеспечению кислородом. Будут выделены и распределены по регионам соответствующие средства в пределах субвенции. Он добавил, что Минздрав готов в сжатые сроки сертифицировать производителей медицинского кислорода.

По итогам совещания также было поручено Министерству здравоохранения с целью увеличения количества койкомест проработать вопрос возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.

Главам областных и Киевской городской государственной администраций премьер поручил мобилизовать все службы и наладить координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой в части проведения массовых мероприятий.

Департаментам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций поручено отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.