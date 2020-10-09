Навести порядок в энергетике: Как Украине не испортить репутацию в глазах инвесторов (Видео)

Украина рискует испортить свою репутацию из-за денег – обещанных и неуплаченных тем, кто развивает чистую энергию. Инвесторы собираются подавать иски в международные суды. Киеву это не нужно, поэтому нардепы создали закон, который должен навести порядок в энергетике. Благодаря ему государство частично рассчитается с атомными и «зелеными» станциями. А значит и международной поддержки не потеряет. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Огромные ветряки на юге Украины вовсю производят киловатты для страны. Вот только за них компания Андрея Сергиенко почти полгода денег не получала, хотя должна была. Государство задолжало несколько сотен миллионов гривен.

«Для нас это большая сумма, нам пришлось договариваться с государственными банками в первую очередь о реструктуризации наших кредитов. На сегодняшний день банки пошли нам навстречу», – рассказывает первый заместитель генерального директора группы компаний «Ветряные парки Украины» Андрей Сергиенко.

И договариваться пришлось всем, кто строил в Украине чистую энергию. Потому что все они вместо обещанных окончательных расчетов имели крохи.

«В марте было не уплачено почти 53%, а начиная с апреля оплата была на уровне 5%, затем 4%, затем 3,5%», – говорит председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Долг – более 22 млрд грн. Выплатить обещают двумя частями. 40% – в этом году, остальное – в следующем. Где взять деньги? Депутаты создали законопроект. Хотят выпустить ценные бумаги – так называемые облигации внутреннего государственного займа. И таким образом рассчитаться и с производителями «зеленых» киловатт, и с государственными атомными станциями. Им также должны.

«Чтобы у "Укрэнерго" появились средства для погашения огромной задолженности, накопившейся у них перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель", который, в свою очередь, должен осуществить расчеты с государственным "Энергоатомом" и с производителями электроэнергии из альтернативных источников», – говорит народный депутат Украины, фракции партии «Слуга народа» Людмила Буймистер.

Но такая инициатива по душе не всем.

«Какая-то все равно идет разрозненность. Как бы "мы не уверены, нужно подумать, механизм разработать". Но мне кажется, все это нужно делать немного интенсивнее», – комментирует председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

Такое отношение к «зеленым» станциям, работающим для энергетической безопасности страны, эксперты называют недопустимым. Потому что для нас это зарубежные деньги, рабочие места и налоги.

«Это негативно характеризует стабильность экономики Украины, и соответственно, негативно характеризует Украину, как надежного партнера», – говорит директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

Специалисты говорят: депутаты должны проголосовать законопроект на ближайшем заседании – через две недели. Иначе государство рискует самым важным – имиджем. А еще остаться без ветряных и солнечных станций, производящих чистую энергию.