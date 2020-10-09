Открыты три КПВВ: Через линию разграничения прошли более 7200 человек

Сегодня, 9 октября, по решению командующего Операции Объединенных сил на Донбассе открыты для пропуска через линию разграничения три контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) – «Станица Луганская», «Новотроицкое» и «Марьинка». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На Донетчине сегодня незаконные вооруженные формирования «ДНР» разблокировали движение напротив КПВВ «Новотроицкое».

«По состоянию на 12:00 сегодня 11 граждан и 1 транспортное средство попали на контролируемую территорию, одновременно 45 граждан и 9 транспортных средств проследовали на временно неподконтрольную территорию Украины», – говорится в сообщении.

Движение через КПВВ «Марьинка» было полностью заблокировано со стороны НВФ. С украинской стороны пункт пропуска работает по обычному графику.

На Луганщине после ликвидации последствий масштабного пожара КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу в штатном режиме.

«С 9:00 5 октября до сих пор через данный КПВВ на временно оккупированную территорию Украины последовал 4021 человек, а на контролируемую территорию – 3170. Отметим, что после возобновления работы контрольного пункта, пассажиропоток на данном направлении уменьшился почти вдвое, по сравнению с прошлой неделей», – констатировали в Госпогранслужбе.

Кроме того, на этой неделе через КПВВ «Станица Луганская» Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев на временно неподконтрольную территорию для нужд гражданского населения были переданы средства медицинской защиты и дезинфицирующие средства.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

В связи со второй волной COVID-19, в «ЛНР» ужесточили требования к прибывающим в «республику». Теперь все прибывшие будут отправляться на обязательную 14-дневную обсервацию в больницы.

Как сообщалось ранее, на период карантина КПП «ДНР» «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.