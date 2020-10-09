СБУ просит Google и Apple заблокировать приложения запрещенных российских соцсетей

Служба безопасности Украины инициировала блокировку приложений запрещенных российских соцсетей на электронных площадках Google и Apple. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям "Google LLC" и "Apple Inc." о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции», – говорится в сообщении.

СБУ также обратилась с просьбой в МИД Украины, чтобы министерство «проинформировало иностранных партнеров, работающих на территории нашего государства, о соблюдении требований действующего законодательства».