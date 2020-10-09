Заболел COVID-19 или есть подозрение: Перечень бесплатных медуслуг от государства

Если человек заболел COVID-19 или находится в статусе подозрения на него, то государство гарантирует предоставление определенных бесплатных медицинских услуг. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

По Программе медицинских гарантий пациент с CОVID-19 или с подозрением на него может рассчитывать на следующую помощь.

Первое – помощь своего семейного врача, с которым он заключил декларацию. Именно ему в первую очередь нужно позвонить при симптомах заболевания, таких, как лихорадка, кашель, одышка, затрудненное дыхание. Врач при необходимости направит к пациенту мобильную бригаду для взятия образцов для тестирования на COVID-19 методом ПЦР. В случае подтверждения диагноза он предоставит рекомендации по самоизоляции и лечению в домашних условиях, если течение заболевания легкое. Или порекомендует обратиться в больницу, если ход заболевания тяжелый.

Второе – услуги мобильной бригады, по направлению семейного врача или диспетчера региональной телефонной «горячей линии» по вопросам COVID, которая приезжает на дом для взятия анализов на тестирование. Пациент с подозрением на COVID-19 не должен самостоятельно идти в лабораторию, чтобы сдать анализ, к нему должна приехать мобильная бригада.

Третье – помощь бригады «скорой». Если у человека критическое состояние (затрудненное дыхание, высокая температура), нужно звонить в «скорую» по номеру 103. Бригада экстренной медпомощи оценит состояние здоровья и при необходимости доставит больного в больницу. Или же окажет помощь на месте и даст рекомендации по самоизоляции. А также направит к человеку мобильную бригаду для забора образцов для тестирования.

Четвертое – помощь в медучреждении в условиях стационара. В случае госпитализации пациент получит такой бесплатный пакет услуг:

тестирование на COVID-19;

лабораторные и инструментальные исследования;

медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами;

кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости;

медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости;

консультации врачей других специальностей.

«В тариф на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь таким пациентам, включены все лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения как в условиях терапевтических / инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии», – заключили правозащитники.