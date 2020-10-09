Ближайший водоем – за километр: Под Краматорском снова горит лес (Фото)

Сегодня, 9 октября, вблизи пгт Беленькое, который относится к территории города Краматорска, разгорелся пожар. Горит сухая трава и лесная подстилка. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщение о пожаре диспетчер Службы спасения получил сегодня в 12:13.

«По прибытию к месту вызова бойцами ГСЧС было установлено, что происходит горение сухой травы на площади 1 га и стерни на площади 2 га. В 13:08 в связи с сильным ветром (15-20 м/с) пожар распространился на лесную подстилку лиственного леса. В настоящее время происходит горение 1 га сухой травы, 2 га стерни и 2 га лесной подстилки», – говорится в сообщении.

По сведениям спасателей, ближайший противопожарный водоисточник – естественный водоем (озеро) находится на расстоянии 1 км.

В результате пожара уничтожена лесная подстилка на площади 2 га и сухая трава на площади 4 га. Информации о погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Для тушения пожара привлечены 48 человек и 10 единиц техники.

Напомним, возле поселка Беленькое 27 сентября на территории РЛП «Краматорский» разгорелся пожар. В целом огонь уничтожил лесную подстилку на площади около 8,1 га и сухую траву на площади 4 га. По информации спасателей, причиной пожара стал предположительно поджог.