В 83 года в сотни метрах от линии фронта: Житель Трехизбенки поборол коронавирус (Видео)

83-летний житель прифронтового пгт Трехизбенка (Луганская обл.) смог побороть коронавирус. Об этом рассказали в Международном Комитете Красного Креста в Украине, который помогает жителям вдоль линии разграничения.

От дома 83-летнего Алексея Савельевича до линии фронта – несколько сотен метров. Жизнь в Трехизбенке – это постоянный стресс, во двор старика не раз прилетали снаряды. Еще до 2014 года он похоронил жену, полгода назад умер сын. Дедушка остался один.

Когда тест на COVID-19 у Алексея Савельевича оказался положительным, мало кто верил, что он выздоровеет. Но вопреки прогнозам, мужчина поборол болезнь.

Пенсионер переживает только за одно – из-за COVID-19 у него не было сил и времени заниматься огородом. И картошку он смог выкопать только после выздоровления.

Сейчас его беспокоит давление, которое повышается после очередных обстрелов. Вот и недавно он плохо спал ночью. Утром почувствовал недомогание, пошел в местную амбулаторию. «Ребята там воюют с ребятами. Начали буянить в воскресенье. А я только лег, и сердце прихватило», – рассказывает он.

Несмотря на свой почтенный возраст, Алексей Савельевич полон оптимизма и планов на будущее.