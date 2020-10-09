Активизировались мошенники: На Луганщине женщина отдала 36 тысяч долларов за «спасение» сына

В Луганской области активизировались мошенники. Последний случай произошел в Северодонецке, где у местной жительницы обманным путем забрали 36 тыс. долл. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«8 октября 81-летняя северодончанка отдала мошеннику 36 тыс. долл. США за то, чтобы спасти сына от ответственности за ДТП. Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в ДТП, теперь, чтобы избежать уголовной ответственности, мать должна отдать деньги. Трижды в течение одного дня женщина отдавала свои сбережения», – рассказала Погукай.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины («Мошенничество»), проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В этой связи полиция напоминает:

если вам позвонили и сообщили о несчастном случае, ДТП или иной беде, в которую попал ваш родственник, – положите трубку и позвоните родному человеку и в полицию;

если звонит служба безопасности банка и спрашивает о данных вашей карты, чтобы «предупредить нетипичные ситуации», снятие денег со счета – положите трубку и позвоните на бесплатную линию банка по телефону, указанному на карте;

если нашли в Интернете товар по выгодной цене, а у вас требуют предоплату, – откажитесь от покупки, оплачивайте только тот товар, который вы получили и проверили его качество;

говорите о мошенничествах со своими знакомыми и родными, особенно часто напоминайте об этом своим родителям и родным пожилого возраста.

«"Со мной этого не может случиться" – не тот случай, преступнику неважно, у кого забрать все сбережения, их цель заморочить голову и вытащить у доверчивых граждан максимальное количество денег и ценностей», – подчеркивают правоохранители.