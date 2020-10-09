Мария Свердлова: Что бесит молодежь в «ДНР»

Мария Свердлова проживает в неподконтрольном украинской власти Донецке. Студентка в своем блоге эмоционально описала, что больше всего возмущает молодежь в «ДНР».

– 6,5 лет обстрелов, комендантского часа и неопределенности выбесят кого угодно.

Но в первую очередь, мы исключим из текста комендантский час. Тема уже настолько избита, что рожденные в «ДНР» первым словом говорят не «мама», а фразу «Когда отменят комендантский час?». Этот маразм уже нет сил комментировать. Поэтому в моем материале будет все, кроме комендантского часа, а поводов хватает.

Бесит отсутствие информации

Почему нам никто ничего не объясняет? Или у нас кадровая политика «министерств» – брать молчаливых сотрудников? Уже представляю, как бы выглядело объявление: «Если ты молчаливый и не любишь говорить, тебе к нам». Например, кто-нибудь, объяснит, почему яйца из Казахстана стоят дешевле, чем с местных Шахтерской или Пролетарской птицефабрики? Или та же импортная замороженная свинина, со вкусом замороженной свинины, стоит дороже мяса селекционных поросят тети Нюры из Старобешевского района?

Так вот, никто вам ничего не скажет, там же молчаливых на работу берут, ну или тех, кому тоже это все объяснять нужно.

Второй момент. Кто-нибудь объяснит, почему за 6 лет не решили вопрос с поставками нормальной брендовой одежды? Ну разве может не бесить «криворукая» копия кроссовок Adidas по цене оригинальных в Ростовских торговых центрах?

Наше ЖКХ – лучшее на планете ЖКХ

Бесит ужасная работа ЖКХ. Да-да, не только истеричных бабушек бесит коммуналка. Собираешься пройтись по бульвару, приводишь себя в порядок, а тебе кран такой с гордостью заявляет – воды нет, но вы держитесь.

А когда пять пьяных желтожилеточников расковыряют яму посреди двора и исчезнут на полгода – вас не бесит? Ах, ну да, они же туда ветки поставили, чтобы вы видели куда падать нежелательно.

История с мусорниками – это вообще испанский стыд! Мы это называем артхаус от «Громады» (предприятие в Донецке, которое занимается вывозом мусора, – ред.). Там, наверное, особо тонкие души и видят в инсталляции из бытовых отходов высшее культурное проявление современного урбанизма.

Если очереди нас не убивают, они делают нас сильнее

Бесят квесты! Может кто-то думает, что это современные тренды, и молодежь любит квесты под названием «постой в очереди»? Но очереди в паспортных столах, больницах, банках и так далее, уже просто достали.

Уважаемые дяди и тети с удостоверениями, если вы за 6,5 лет не смогли решить проблему, то вы ее не сможете решить вообще. Мы, конечно, понимаем, что под старость лет чиновникам менять сферу деятельности болезненно, но быть жертвой неквалифицированного менеджмента не хочется, от слова «совсем».

Ученье – бред, а неученье – тьма!

Бесят неквалифицированные преподы-социопаты с завышенным ЧСВ (чувство собственной важности, – ред.).

«Дорогой дедушка, доктор всех космических и ДНРовских наук в одном лице, открою Вам страшную правду: мы тоже знаем, что такое Википедия, и перед тем как Вы закончите читать первый абзац Вашей лекции, скачанной из сети, мы уже знаем, с какой страницы Википедии Вы распечатали свой "авторский" текст».

«Дорогая бабушка, доцент кафедры международно-регионально-инновационно-цифро-букво экономики! Если Вы не перепродали в жизни ни одной акции, если Вы не были ни разу в офисе Паевого инвестиционного фонда и не заработали хотя бы 100$ на Forex, то не надо нам петь про то, как Вы шикарно разбираетесь в инвестициях».

Если бы все наши преподы – боги и светила мировой экономической мысли – разбирались в инвестициях, то фуры на Мотеле были бы не с казахскими куриными яйцами, а с инвестиционным налом.

Мама я здоров! Но это не точно!

Бесит наша славная бесплатная медицина! Не врачи, а в целом медицина! Да, мы слышали, что у нас недобор медперсонала 10 тысяч человек, и да, мы оценили откровенность [уволенного «министра здравоохранения ДНР»]Ольги Долгошапко.

Но мы сейчас куда более грамотные в 20 лет, чем наши ровесники 40 лет назад и прекрасно понимаем, что трэш в системе здравоохранения «ДНР» не из-за дефицита кадров, а из-за бездарной организации труда, из-за тысяч тонн идиотских отчетов, бланков и бесполезной писанины.

И если, по-вашему, так было в Советском Союзе и это было правильно, то знайте, говорят, в Австралии придумали машину времени. Поэтому дорогие наши «специалисты» в сфере здравоохранения, чемодан – Платов – Внуково – Кингсфорд Смит.

Хороший врач далеко не всегда хороший менеджер – надеюсь ответственные в правительстве это когда-нибудь поймут. Хотя кого я обманываю.

Калифорния нам завидует!

Бесят «передовые позиции» «ДНР» в сфере цифровых технологий. Ура товарищи!

Получить от старшего брата 5 тысяч рублей из Москвы с помощью воздушного змея, пролетающего над Мариновкой – это совершенство. Кому из главных банкиров «ДНР» скинуть ссылку: «что такое крипта и блокчейн?».

Скажите, великие донецкие банкиры всех времен и народов, долго мы будем обналичивать сбербанковский карты в кустах на Калиновке? Сложно за 6 лет интернет-банкинг для физлиц сделать? Или я до сорока лет буду передавать своей бабушке из Донецка в Торез несчастные 2 тысячи рублей через водителя маршрутки?

«ДНР» – театр и все мы в нем актеры!

И напоследок… Бесит массовка! Бесит то, что человека, как высшее эволюционное существо на планете, пузатые чиновники и партработники рассматривают как декор пустых кресел в актовом зале, или как живой пиксель на площадях при съемке с квадрокоптера. Реально бесит!

Зато, когда донецкая молодежь уедет в Москву устраиваться на Мосфильм, мы все в резюме с гордостью напишем: «Опыт работы в массовке – 6,5 лет».