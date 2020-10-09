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Более 20 тысяч гривен: В Мариуполе педагогам одаренных учеников установили премии

09.10.20 17:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе сегодня, 9 октября, на сессии городского совета принято положение о премировании учителей, подготовивших победителей областных олимпиад, областного конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно решению депутатов, премии получат 25 педагогов.

«Это решение – эффективный инструмент мотивации и стимулирования учителей. Благодаря таким инициативам, наши педагоги чувствуют поддержку со стороны города и дальше активно отдают свои силы на подготовку одаренных учеников», – отметила директор департамента образования городского совета Татьяна Братчикова.

Педагоги, которые подготовили успешных учеников, получат денежную мотивацию в размере более 20 тыс. грн.

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