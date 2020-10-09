Живут в 4 км от дома: Чтобы проведать родных в «ЛНР», переселенцам нужно преодолеть 350 км (Фото)

Переселенцы Лилия с мужем сейчас живут в селе Катериновка (Луганская обл.) – в 4-х километрах от неподконтрольного украинской власти Первомайска, где жили до начала вооруженного конфликта. Чтобы добраться туда сейчас, им приходится преодолевать расстояние в 350 километров и пересекать линию разграничения. Об этой семье рассказали в Международном Комитете Красного Креста в Украине.

«Однажды мы ходили через КПВВ "Станица Луганская", потому что в нашу квартиру по ту сторону линии разграничения попал снаряд, и мы хотели ее хоть как-то отремонтировать. Мы простояли в очереди 12 часов зимой. У меня сапоги вмерзли в лужу», – вспоминает Лилия.

Сейчас она и ее муж Олег – переселенцы, как тысячи иных жителей Донбасса годами ждут завершения боевых действий и продолжают жить воспоминаниями о прошлом.

«Мы с детьми доходили пешком сюда к родителям [в Катериновку] с нашей квартиры в Первомайске за час. Мы любили это уютное место, отдыхали здесь подальше от шума города. Боевые действия изменили эту местность до неузнаваемости», – говорит Лилия.

К началу боевых действий на их улице в селе проживало до 100 семей. Сейчас это почти линия разграничения, поэтому здесь осталось 3 жилых дома.

В доме семьи Лилии не осталось ни одного окна. Крыша протекает, потому что шифер побит обломками снарядов. Стена в ванной пробита насквозь. Нет газа. Периодически отключается электроэнергия, а это значит – воды тоже не накачать.

«Этим летом я консервировала овощи не потому, что знаю, что зиму проживу здесь, а просто, чтобы не сойти с ума... просто чтобы что-то делать», – объясняет Лилия.

Окруженные полями, эти люди не могут прокормить себя за счет собственной земле. Их участок в 1,5 гектара плотно усеян остатками или неразорвавшимися снарядами. Поэтому, овощи выращивают на маленьком клочке – бывший клумбе под окнами.

«Мы пробовали завести кур, но они после очередного обстрела просто полегли все. А однажды из-за взрыва картошка пожглась прямо в земле – через несколько недель после посадки», – вспоминает Лилия.

За время конфликта семья похоронила шестерых родственников с обеих сторон линии разграничения. Супруги говорят, что провести в последний путь близкого человека в таких условиях согласно традициям невозможно, потому что из-за обстрелов никто не хочет задерживаться в их местности. И доступ на кладбище тоже ограничен.

В таких локациях, как Катериновка, МККК поддерживает население различными программами. Жители получают продуктовые и гигиенические наборы, гранты на животноводство, топливо и утеплительные материалы.