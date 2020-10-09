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Переселенцам: Кабмин распределил по регионам 4 миллиона на жилье для ВПЛ (Список)

09.10.20 18:12
Мурал, посвященный переселенцам, в Днепре
Мурал, посвященный переселенцам, в Днепре

Кабинет министров Украины на своем заседании сегодня, 9 октября, распределил более 4 млн грн субвенции из госбюджета для приобретения жилья переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кроме средств госбюджета, еще 1,7 млн грн выделят на данную программу местные бюджеты.

За эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов для временного проживания 90 внутренне перемещенных лиц. Субвенцию получат:

  • в Луганской области: военно-гражданская администрация города Золотое и села Катериновка;
  • в Харьковской области: Алексеевский сельский совет;
  • в Донецкой области: Шаховский сельсовет, Северский городской совет, Лиманский городской совет, Ильиновский сельсовет;
  • в Харьковской области: Близнюковский поселковый совет;
  • в Херсонской области: Скадовский городской совет;
  • в Житомирской области: Овруцкий городской совет;
  • в Полтавской области: Оржицкий сельсовет;
  • в Черниговской области: Городнянский городской совет.

В Минреинтеграции напомнили, что Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по целевой бюджетной программе планируется выделить 20 млн грн. Предполагается, что в 2020 году за счет средств субвенции будет приобретено 84 объекта недвижимости, что позволит обеспечить 260 ВПЛ временным жильем.

Напомним, с 2017 по 2020 годы включительно общая сумма средств, предусмотренных бюджетом на временное жилье для ВПЛ, составила 105 млн грн. Всего за 3 года были приобретены 271 квартира и 2 жилых дома. Рекордсмен – Мариуполь, за 2 года город получил более 35 млн грн, на которые приобрели 183 квартиры.

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