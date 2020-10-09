Чрезвычайно трудное дело: Переселенец вернул пенсию за 6 лет конфликта на Донбассе

В Днепре переселенец из Луганска с помощью юристов правозащитной группы «Січ» в судебном порядке заставил Пенсионный фонд Украины вернуть неоплаченную пенсию за почти 6 лет конфликта. Об этом сообщают юристы ПГ «Січ».

54-летний Сергей Кендзеерский перестал получать пенсию еще летом 2014-го из-за проведения АТО в Луганской области. Мужчина имеет вторую группу инвалидности и первоначально оставался на неподконтрольной территории.

В 2019 году Кендзеерский обратился в ПФУ по поводу восстановления украинской пенсии по инвалидности. Но Пенсионный фонд дважды отказывал ему в этом, опираясь на пропущенный 5-летний срок для обращения.

20 июля этого года Днепропетровский окружной суд принял сторону переселенца и установил, что мужчина не мог покинуть родной дом по состоянию здоровья, что подтверждается соответствующими доказательствами. Поэтому Сергей Кендзеерский и пропустил 5-летний срок, предусмотренный для восстановления пенсии, и срок повторного осмотра МСЭК на подконтрольной территории.

В случае луганского пенсионера суд применил «намибийские исключения», сформулированные в решениях Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека. А именно – принял во внимание документы МСЭК, которые были выданы в «ЛНР», поскольку их непризнание потянуло бы за собой еще более серьезные нарушения прав переселенца.

Также Пенсионный фонд долгое время требовал от пенсионера оригиналы документов, которые находятся на неподконтрольной территории, в частности, справки с предприятий, где он работал, хотя все эти справки имелись в электронной пенсионном деле.

Суд признал действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области противоправными и обязал восстановить, начислить и выплатить Кендзеерскому пенсию по инвалидности почти за 6 лет – с 1 декабря 2014 года.

«Это было чрезвычайно трудное дело. Даже когда наш подзащитный прошел МСЭК на подконтрольной территории, Пенсионный фонд не пошел ему навстречу и требовал справки, которые невозможно получить из-за оккупации. Это решение прецедентное, ведь признает уважительной причиной пропуска 5-летнего срока обращения по восстановлению пенсии – введение режима особого периода в Украине, проведение АТО / ООС и временную оккупацию территорий. Кроме того, суд принял во внимание справки МСЭК, полученные на неподконтрольной территории, применив "намибийскую практику"», – прокомментировала юрист Виталия Серебрянская.

Сейчас решение суда уже на стадии выполнения. За полученные средства луганский пенсионер планирует приобрести дом, а если позволит здоровье – и маленькое домашнее хозяйство.

Как сообщалось ранее, Намибия (Африка) до 1990 года была оккупирована Южно-африканской республикой (ЮАР). В связи с оккупацией, в 1971 году Международный суд ООН сформулировал «намибийские исключения» – выданные оккупационными властями ЮАР документы должны были повсеместно признаваться, но только в том случае, если их непризнание повлекло бы серьезные нарушения или ограничения прав граждан.

По аналогии, «намибийские исключения» стали широко использоваться и в других похожих ситуациях. Например, активно использует данную позицию в своей практике Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Суды Украины начали применять «намибийские исключения» для некоторых документов, выданных в «Л-ДНР», еще с 2015 года.