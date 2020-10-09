Пенсионерам-ВПЛ: В «Ощадбанке» рассказали, какие просроченные карты блокируются после 1 октября

«Ощадбанк» заблокировал часть просроченных пенсионных карт, срок действия которых продлевался на период карантина. Об этом рассказал заместитель председателя правления «Ощадбанка» Антон Тютюн, передает «Страна».

После объявления в марте карантина банки в Украине продлевали действие карт, по которым истекали сроки выпуска, чтобы людям не приходилось лишний раз выходить из дома и подвергаться риску заражения коронавирусом.

«Ощадбанк» продлевал такие карты до 1 октября, а после этой даты продлили срок действия просроченных карт только для пенсионеров–ВПЛ по определенному тарифному пакету.

«Мы предоставили льготу – продление срока действия по просроченным картам – по тарифному пакету, рассчитанному на перемещенных лиц, а действие прочих просроченных карточек стали постепенно останавливать. Они проработали больше срока уже 5-6 месяцев. Из-за чего возникают разные риски, и риски мошенничества (с хищением средств) в том числе. Потому пришлось пойти на эти меры», – объяснил Тютюн.

При этом 30 сентября банк выпустил заявление, что старые карты «Мій рахунок. Мігрант», которые выдавались пенсионерам-ВПЛ, продлеваются до 1 ноября.

Пока неизвестно, будут ли карты автоматически аннулированы после 1 ноября или их снова продлят. Как сообщил Антон Тютюн, этот вопрос будет рассматриваться в конце октября.

Напомним, 6 октября глава Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик сообщила, что всего в Донецкой области 274 тысячи пенсионеров со статусом переселенцев, и 112 тысяч из них имеют просроченные карты. Эти карты уже перевыпущены автоматически и находятся в отделениях «Ощадбанка», но их оттуда никто не забирает.