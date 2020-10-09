Вкус на Донетчине отличается от Закарпатья: В Мариуполе семья варит крафтовые твердые сыры (Фото)

В Мариуполе семья Годуновых уже несколько лет варит сыры. Об этом сообщают организаторы проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Все началось в 2014 году, когда Ирина и Аркадий впервые попробовали сварить сыр. За несколько лет семейное хобби стало бизнесом.

«Это была брынза, она была вкусная и удалась. Мы сами попробовали, угостили маму, соседей, знакомых. Так мы начали получать заказы. С тех пор мы больше не покупали сыры – начали сами производить», – вспоминает соучредитель сыроварни «Godunov Craft Foods» Ирина Годунова.

В 2017 году семья основала сыроварню. Начали изготавливать твердые сыры, которые созревают полгода и больше. Этому делу Аркадий учился за границей – ездил за опытом к сыроделам Италии и Франции.

«Мы промониторили рынок востока Украины. Многие здесь делает мягкие сыры, они не требуют значительных капиталовложений. Мы решили вложить деньги в партию твердых сыров и ждали 6 месяцев, пока они будут готовы. Это были новые вкусы, которые открывали и мы, и наши заказчики», – говорит фермер.

Распределение обязанностей в семье неизменно с 2014 года – Аркадий варит сыр, Ирина помогает с продажей.

Супруги также заинтересовалось историей сыроделия на востоке Украины. «Донеччина традиционно не является регионом сыроварения. Но нам стало интересно: если в 19 веке восток строили европейцы – сюда приехали французы, итальянцы, голландцы – почему они не привезли сыроделов сюда? В архивах музеев мы нашли упоминания о том, что маленькие крафтовые производства в те времена здесь были, но они не стали большими компаниями. Фактически, у нас нет культуры сыроварения, сейчас мы создаем ее, и это очень увлекательно», – делится Ирина.

А еще Ирина Годунова говорит, что может отличить по вкусу сыр из Донецкой и сыр из Закарпатья. На вкус влияет климат, корм, который едят коровы и козы.

Сейчас фермеры производят более 60 видов различного сыра, есть сырный бутик «Godunof craft foods» и сыроварня в Мариуполе, в ней проводят экскурсии. А еще мечтают о развитии зеленого туризма неподалеку от своего города. Земельный участок для этого у них уже есть.