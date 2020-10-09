38 городов и районов на Донбассе вошли в «оранжевую» и «желтую» зоны карантина (Список)

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании сегодня, 9 октября, установила новые зоны карантина по распространению коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

«С 00:00 12 октября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней», – напомнил Немчинов.

Он отметил, город Киев перешел в «оранжевую зону».

В «красную зону» по Украине отнесены город Канев Черкасской области и город Сумы Сумской области.

В Донецкой и Луганской областях по сравнению с минувшими двумя неделями еще больше территорий перешли в «оранжевую» и «желтую» зоны.

В «оранжевую зону» попали:

города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области.

В «желтую зону» отнесены:

города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Соледар и Торецк, Бахмутский, Великоновоселковский, Добропольский, Марьинский, Никольский, Александровский и Покровский районы Донецкой области.

Немчинов опубликовал полный список и карту карантинных зон.