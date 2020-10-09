Сейчас нет предпосылок к отмене местных выборов, – «Слуга Народа» от Мариуполя

На данный момент распространение коронавируса не угрожает отмене местных выборов 25 октября. Об этом в эфире телеканала «Сигма» заявил Евгений Матвеев – директор мариупольского Центра медико-санитарной помощи №2, кандидат в депутаты Мариупольского городского совета от партии «Слуга Народа».

По словам Матвеева, вокруг COVID-19 достаточно много противоречивой информации. И хотя статистика говорит о том, что заболеваемость растет, медик заверил – государство и медицинские работники делают все для того, чтобы приостановить эпидемию.

«На данный момент предпосылок к тому, чтобы отменять выборы – нет. Все превентивные меры, которые проводятся в каждом лечебном учреждении, а также будут проводиться на избирательных участках, я думаю, нивелируют риск заражения коронавирусом непосредственно в момент голосования», – сказал Матвеев.

Кроме того, специалист напомнил о мерах, которые помогут избежать заражения COVID-19: носить маски, уделять больше внимания собственному здоровью, соблюдать социальную дистанцию, вовремя обращаться к врачу в случае ухудшения самочувствия, а людям в возрасте – минимизировать пребывание вне дома.