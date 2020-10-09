Линия разграничения: Пограничники сообщили, куда на них жаловаться при вымогании взяток

С начала года граждане, которые пересекали украино-российскую границу и линию разграничения на Донбассе, более 90 раз предлагали пограничникам неправомерную выгоду. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В пресс-службе отметили, что во всех 90 случаях пограничники отказались от предложений во взятке и сообщали о фактах сотрудникам правоохранительных органов.

Также в управлении заверяют, что «пограничники Восточного регионального управления ГПСУ имеют нулевую толерантность к коррупции». «Большинство из собственных убеждений, некоторые, возможно, из-за страха быть пойманными с поличным. Ведь за это можно оказаться за решеткой на срок от 2 до 5 лет», – уточняют пограничники.

«Отметим, что коррупция – процесс двусторонний. Поэтому виновны и взяточник, и взяткодатель», – напомнили в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что если гражданам известно о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, то можно обратиться в Восточное региональное управление ГПСУ по тел. (057) 702-06-22, е-mail: shru@dpsu.gov.ua.

Отметим, что кроме Харьковской и Сумской областей, в зону ответственности Восточного регионального управления входит Донецкая и Луганская области (Донецкий погранотряд, Луганский погранотряд и Краматорский погранотряд).

Кроме украино-российской границы на Донбассе пограничники осуществляют контроль лиц и транспортных средств, пересекающих линию разграничения через 5 контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ): «Станица Луганская», «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое», «Гнутово». На период карантина по факту проход осуществляется лишь через КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое».