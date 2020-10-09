Работал поваром: На Донетчине сын убил отца прямо на рабочем месте

В Доброполье (Донецкая обл.) молодой человек нанес своему отцу, который работал в кафе, несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Вчера около 21:00 в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от диспетчера «скорой помощи» о том, что в помещении кафе обнаружен труп 51-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

«Полицейские установили, что погибший работал поваром в кафе. Вечером к нему пришел его 23-летний сын. Во время разговора между ними возник конфликт, и молодой человек схватил кухонный нож и несколько раз ударил отца в грудь и живот. От полученных ранений потерпевший погиб», – рассказали в полиции об обстоятельствах случившегося.

Правоохранители собрали доказательства причастности сына к преступлению, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Убийце грозит до 15 лет тюрьмы.