COVID-19: В «ДНР» уверяют, что дефицит лекарств «быстро восполняется»

В «ДНР» заявили, что у медиков в наличии есть все препараты для лечения COVID-19, а возникающий дефицит «быстро восполняется». Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Лечение больных с COVID-19 происходит теми же группами препаратов, которые используются во всем мире. Республика располагает абсолютно всеми препаратами для лечения. Иногда возникает дефицит того или иного препарата, но он быстро восполняется. Это антибактериальные, противовирусные средства по типу коронавира, гепарины, дезагреганты, гормоны, витамин С», – говорится в сообщении.

В «минздраве» утверждают, что в «ДНР» используется «новая версия протокола лечения COVID-19 по нормам Российской Федерации».

Также там уверяют, что что врачи «республики» в настоящее время «обеспечены препаратами для борьбы с коронавирусом и его последствиями, из РФ доставляются тест-системы на COVID-19 и необходимые медицинские аппараты».

Напомним, в соцсетях местные жители сообщали, что в «ДНР», как и в «ЛНР» наблюдается дефицит лекарств, многих необходимых препаратов для лечения коронавируса и пневмоний нет в ряде крупных аптек «республик». В больницах пациентам выдают списки препаратов, которые нужно купить.

По состоянию на 9 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 4 362, из них на лечении – 1 863 пациента, выписаны – 2 228 человек, летальных случаев – 271.