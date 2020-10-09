Он родом из Луганска: В Запорожской области 10-летний мальчик зарезал родного отца (Видео)

В городе Вольнянске (Запорожская обл.) 10-летний мальчик зарезал родного отца. Изрядно выпив, мужчина бросился с кулаками на жену и сына, но ребенок попытался защитить мать.

Что произошло, Евгений узнал от сестры. «Я даже не заходил в калитку, он уже накрытый лежал. А она трусится передо мной: Кирилл, Кирилл, это сделал Кирилл…», – рассказывает мужчина.

Муж Александр придел домой примерно в 3 часа дня. Он был сильно выпивший, затеял ссору с женой. Оксана вытолкала его на двор и закрыла двери.

«Он залез в окно. Повалил ее и начал бить. Малой давай за маму заступаться. Малой схватил нож, говорит: я сейчас тебя зарежу. Ну, это, может быть, как… Ну, как 10-летний ребенок говорит», – продолжает Евгений.

Но хватило одного удара, нож попал в сердце.

Соседи рассказывают, что Александр и Оксана постоянна ссорились, доходило до драк. Все из-за пьянства мужа:

«Она ходила на работу, а он бухал»;

«Я слышала, что люди говорят, что они не всегда мирным путем решают вопросы».

Оксана и Александр вместе давно. Она – местная, он – из Луганска. Познакомились на заработках в России. Официально не были расписаны, при этом имели двух детей: старшему Роману 15 лет, младшему Кириллу – 10.

Александр начал пить несколько лет назад. В такие момент становился очень опасным.

«Она была постоянно побитая. То под глазом, то под бровью, то еще где-то [гематомы]. Она никогда не раздевалась, говорит: я вся синяя, я побитая», – рассказывает подруга Оксаны.

Соседи говорят, что 10-летний Кирилл не был агрессивным, «нормальный пацан».

Может, если бы мальчик был на уроках в школе, трагедии бы и не произошло. Но его класс отправили на самоизоляцию из-за болезни учительницы.

В школе о Кирилле отзываются очень хорошо. «Классный руководитель говорила, что Кирюша – очень добрый ребенок, с добрым сердцем», – отмечает директор школы Тамара Стефаненко.

В полиции же знали, что отец – домашний тиран. Правоохранителей соседи вызывали неоднократно. А вот школу об этом не информировали, не говорила об этом и мать Кирилла. А муж за 5 лет обучения сына в школу ни разу не приходил.

Полиция открыла уголовное производство. И если вину 10-летнего мальчика докажут, по закону он не будет отвечать за свои действия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»