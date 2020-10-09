Ждем рост цен на товары: В Украине повысили тариф на транспортировку электричества (Видео)

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на треть повысила тарифы на транспортировку электроэнергию для предприятий.

С декабря он составит 310 грн за мегаватт. Так государство хочет покрыть огромные долги на энергорынке, которые накопило перед производителями «зеленых» киловатт.

Себе в убыток предприниматели не смогут работать. Поэтому за такое повышение заплатит каждый украинец, т.к. повысится себестоимость производимой продукции. Подорожает все – от хлеба до отечественной бытовой техники.

«Те же обогреватели, которые мы выпускаем, сейчас стоит в районе 1000 грн, а будет – 1070 грн. Тариф на электроэнергию –1,73 грн. Но вот эта стоимость доставки, транспортировки электроэнергии, выводит стоимость электричества на 2,86 грн», – поясняет председатель Ассоциации производителей Украины Александр Громыко.

«Я считаю целесообразным решить проблему задолженности, которая возникла перед инвесторами в "зеленую" энергетику, путем выпуска ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа, – ред.). Это абсолютно нормально, более того мы неоднократно применяли такую практику. Под фиксированную сумму задолженности выпустить облигации, а не решать за счет повышения тарифов на передачу электроэнергии», – считает экономист Борис Кушнирук.