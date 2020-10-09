В «ДНР» под COVID-19 перепрофилируют акушерско-гинекологический корпус горбольницы Донецка, – соцсети

В «ДНР» под лечение зараженных коронавирусом перепрофилировали акушерско-гинекологический корпус в Центральной городской клинической больнице №3 города Донецка. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов со ссылкой на решение «межведомственного штаба ДНР» под руководством «первого заместителя министра здравоохранения» Тамары Цыганок.

По имеющейся информации, прием людей и перевод пациентов с подтвержденным коронавирусом начнутся утром 10 октября.

«На 60 сотрудников отделения в наличии есть около 100 медицинских масок, при этом отсутствуют другие специальные средства защиты, включая респираторы и защитные костюмы. Также сегодня в корпусе находились 15 рожениц, которых "необходимо срочно" до утра перевести в какие-то другие отделения. В свою очередь в соседнем здании отделения для новорожденных находятся 13 недоношенных детей. Каким образом при таких условиях планируют проводить санитарную обработку, дезинфекцию помещений, – непонятно и даже вызывает опасения», – пишет паблик.

Как отмечается, о данной проблеме сообщили руководству «минздрава» и ряду других «чиновников».

«Информация проверяется, надеюсь что эта ситуация, если таковые проблемы имеются – минздравом будет решена в кратчайшие сроки. Проблема с коронавирусом во всем мире очень серьезна, не обошла, к сожалению стороной и ДНР», – прокомментировал эту информацию «депутат народного совета» Владислав Бриг.

«А че делать??? отдают под ковид все, где есть возможность кислородотерапии. Хотя теперь стремно ходить в поликлинику, которая расположена на 1-м этаже этого корпуса. ..Что и следовало ожидать от нежелания многих носить маски и соблюдать социальную дистанцию», – высказала свое мнение одна из подписчиц канала Татьяна.

«А тем временем минздрав существует в параллельной реальности. Покупаем абсолютно все препараты сами за сумасшедшие деньги, более 2500 рублей в день уже выходит», – комментирует Наталья.

Напомним, по состоянию на 9 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 4 362, из них на лечении – 1 863 пациента, выписаны – 2 228 человек, летальных случаев – 271.