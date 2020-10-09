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На Донетчине осталось 28% свободных мест для больных коронавирусом

09.10.20 20:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на сегодня, 9 октября, количество свободных мест в профильных больницах для госпитализации пациентов с СОVID-19 составляет 28%. Об этом информирует коммунальное учреждение здравоохранения «Информационно-аналитический центр медицинской статистики».

«На сегодня в области стационарное лечение проходят 419 пациентов с коронавирусной болезнью. Еще 748 коек в медучреждениях занято больными с подозрением на СОVID-19», – говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 5 372 человека, из них 1 780 пациентов выздоровели, еще 3 528 – продолжают лечение, 64 случая коронавирусной болезни завершилось летально.

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