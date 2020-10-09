Село разделила линия фронта: Пенсионеры Жованки рассказали о своих реалиях (Видео)

С начала вооруженного конфликта жители села Жованка, от которого до «ДНР» несколько сот метров, живут без газоснабжения. Чтобы обогреть дома им нужен уголь, который сейчас стоит 3500 грн за тонну. А на зиму на один дом нужно 4 тонны.

До войны в Жованке жили 600 человек, сейчас – около 125. Большинство – пенсионеры.

«Жизнь была не плохая… до войны. А сейчас – постарели от переживаний, из-за того, что в погребе постоянно ночевали, когда бомбили. От переживаний у меня случился инсульт», – рассказывает пожилая жительница.

Она показывает свой подвал-спаситель. «От бомбежки здесь у меня начали рушиться стены. Но когда слышим, что начинают стрелять, быстрее сюда. И вещи теплые берем, чтобы не замерзнуть… Конечно, страшно. Бомбить могут в любой момент», – говорит пенсионерка.

«Вот так и живем с дедушкой. Пропускной пункт не работает, поэтому сын не может к нам приехать. Только на телефонах: они нам звонят, мы – им», – добавляет женщина.

Источники дохода у семьи стариков – пенсия и урожай с огорода.

За 3 года до начала войны в Жованку провели газ. «Три года мы прожили, как в раю. Ну, а теперь газа нет», – констатирует жительница.

«Трубы побиты снарядами, пулями. Погнили. А пенсии у нас двоих хватит на одну тонну угля. А самую малость нужно 4 тонны угля», – добавляет ее пожилой муж.

С топливом помогает Международный комитет Красного Креста в Украине – жителям вдоль линии разграничения привозят топливные брикеты. В этом сезоне в села, вроде Жованки, будут доставлены 780 тонн топливных брикетов, которые помогут людям пережить зиму.

Как сообщалось ранее, Жованка – это часть поселка Зайцево, которое сейчас разделено линией фронта. От Жованки до «ДНР» – меньше километра. В селе 9 улиц на освобожденной территории, 3 – на неподконтрольной Украине.