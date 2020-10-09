В ЦИК – коронавирус: Более четверти сотрудников – на больничном

У 34 сотрудников Центральной избирательной комиссии подтвержден COVID-19. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба ЦИК.

Всего сейчас 71 из 281 работников – сейчас на больничном. Многие из них продолжает работать дистанционно.

«Понимаем серьезность ситуации и принимаем все возможные меры безопасности: температурный скрининг работников дважды в день, обзор врачами людей, у которых подозревают болезнь или контактировали с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и т. п.», – говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов.