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В ЦИК – коронавирус: Более четверти сотрудников – на больничном

09.10.20 21:31
ЦИК Украины / Фото из открытых источников
ЦИК Украины / Фото из открытых источников

У 34 сотрудников Центральной избирательной комиссии подтвержден COVID-19. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба ЦИК.

Всего сейчас 71 из 281 работников – сейчас на больничном. Многие из них продолжает работать дистанционно.

«Понимаем серьезность ситуации и принимаем все возможные меры безопасности: температурный скрининг работников дважды в день, обзор врачами людей, у которых подозревают болезнь или контактировали с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и т. п.», – говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов.

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