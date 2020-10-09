В РЛП «Краматорский» не будут восстанавливать сгоревший сосновый лес (Фото)

Специалисты регионального ландшафтного парка «Краматорский» (Донецкая обл.) считают, что восстанавливать сосновый лес, который сгорел в результате недавнего масштабного пожара, не следует. Свою позицию экологи изложили на странице парка в Facebook.

«Искусственный сосновый лес (культура, которая состоит из двух видов деревьев – сосна крымская и сосна обыкновенная) был насажен на меловых склонах вблизи пгт Беленькое в 1960-1970 гг. До того времени хвойного леса, на этой территории в исторический период, не существовало. К сожалению, реализация Плана облесения непригодных для сельскохозяйственного использования земель привела к уничтожению меловой флоры на участках значительных по площади вблизи поселка Беленькое», – рассказывают экологи.

По их словам, эти участки под посадками сосны вошли в состав регионального ландшафтного парка «Краматорский» – объекта природно-заповедного фонда Украины местного значения, созданного в 2004 году с целью сохранения уникальных природных объектов.

Экологи подчеркивают, что региональный ландшафтный парк «Краматорский» – это не парк культуры и отдыха, а природоохранная территория, главная задача которой – охрана природы.

«Квазиприродний сосновый лес не является уникальным природным объектом, а вот меловая флора, которая была распространена на этих территориях с доисторических времен, как раз соответствует этому определению. Администрация регионального ландшафтного парка "Краматорский" считает, что с природоохранной, научной и законодательной позиций целесообразно не восстанавливать сосновую лесопосадку, а направить усилия на восстановление меловой флоры в местах, на которых выгорела сосна», – резюмируют специалисты парка.