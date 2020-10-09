Дважды водили на «расстрел»: Переселенец, который отсудил пенсию за 6 лет, рассказал о жизни в «ЛНР»

Сергей Кендзеерский вынужден был оставаться в «ЛНР» до 2019 года по состоянию здоровья. Но семье с проукраинской позицией жить на неподконтрольной Украине территории было тяжело. После переезда к дочери в Днепр, Сергей через суд добился выплаты пенсии по инвалидности за 6 лет войны на Донбассе. Правозащитники называют дело Кендзеерского беспрецедентным, передает «Радио Свобода».

54-летний Сергей Кендзеерский родился и вырос в поселке Ивановка на Луганщине, работал механизатором. Рассказывает, что до начала боевых действий на Донбассе он был активным участником проукраинского движения, возглавлял казацкое объединение, организовывал патриотические фестивали, интересовался украинской историей и культурой.

С началом войны на Донбассе они с супругой оказались перед непростым вопросом: как выехать на подконтрольную правительству Украины территорию? К тому времени Сергей уже имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание и инвалидность. Состояние мужчины ухудшалось, денег на переезд не было. Семья решила остаться. Жили с того, что давало приусадебное хозяйство.

«Для меня было серьезным риском там оставаться. Но состояние здоровья не давало возможности выехать. С 2008 года я находился и нахожусь сейчас на инвалидности – сначала 3-я, теперь 2-я группа. Украинское казачество, фестивали, популяризация украинского – я этим жил. О моей жизненной позиции все знали. Дважды боевики вывозили нас с женой "на расстрел". Можете себе представить, что я там пережил», – рассказывает Кендзеерский.

В 2019 году дальше жить в «ЛНР» семье стало невыносимо. Они с женой решились на переезд в Днепр, к дочери, в ее маленькое съемное жилье. Тогда и стал вопрос о получении украинской пенсии по инвалидности. Сергей говорит: в отличие от многих «пенсионных туристов», за время проживания на неподконтрольной территории он не получил от Украины ни единой копейки: последняя выплата была летом 2014-го.

Однако Пенсионный фонд дважды отказал ему в возврате невыплаченной пенсии и в возобновлении выплат, опираясь на пропущенный 5-летний срок для обращения.

«Мне говорят в Пенсионном фонде: давайте справки с места работы и зарплате. Я говорю: уважаемые, я приехал не с курорта, а из зоны боевых действий, где я возьму эти справки, на оккупированной территории? Это было не то, что нарушение моих прав, а издевательство надо мной. Это было очень тяжело морально», – рассказывает переселенец.

Сотрудники ПФУ требовали от него оригиналы документов, находящиеся в «ЛНР», хотя в электронном пенсионном деле все эти справки были.

Тогда мужчина с помощью правозащитников обратился в суд. Судебная волокита длилась более полугода, наконец суд признал правоту пенсионера.

Днепропетровский окружной суд принял сторону переселенца и установил, что мужчина не мог покинуть родной дом по состоянию здоровья и из-за войны. Поэтому Сергей Кендзеерский и пропустил 5-летний срок, предусмотренный для восстановления пенсии, и срок повторного осмотра МСЭК на подконтрольной территории.

Юрист правозащитной группы «Січ» Виталия Серебрянская говорит, что случай Сергея – первый в Украине. И он может стать примером для украинских судов в решении похожих споров. Люди, оказавшиеся в таком же положении, как Сергей, продолжают обращаться к правозащитникам.

«К нам обращается много людей – и с похожими ситуациями тоже. Например, есть обращение женщины, муж которой не получал пенсию 6 лет, находясь на оккупированной территории. Это решение формирует судебную практику, дает людям шанс получить выплаты за период войны», – комментирует юрист.

Сейчас Сергей Кендзеерский ожидает поступления отсуженных средств. Он мечтает купить дом и продолжать лечение.

Как сообщалось ранее, суд обязал ПФУ восстановить, начислить и выплатить Кендзеерскому пенсию по инвалидности почти за 6 лет – с 1 декабря 2014 года. В случае луганского пенсионера суд применил «намибийские исключения», а именно – принял во внимание документы МСЭК, которые были выданы в «ЛНР».