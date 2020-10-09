Проблема лишь на линии разграничения: Гайдай сообщил о ситуации с пожарами на Луганщине (Видео)

В Луганской области большинство пожаров ликвидированы, однако возгорания остаются на линии разграничения. Об этом сегодня, 9 октября, в своем видеообращении сообщил руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

«Сейчас пожары локализированы и ликвидированы почти по всей территории, где была чрезвычайная ситуация. Единственное сейчас остается линия разграничения. Но огонь проходит по заминированным полям. И, к сожалению, сегодня лесники на своей пожарной машине поехали в направлении огня, и наехали на мину. Они подорвались, но слава богу, все живы. У сотрудника ГСЧС из Полтавы контузия, у одного лесника тоже контузия и работника лесхоза сломаны пальцы на одной ноге. Угрозы их жизни нет», – рассказал Гайдай.

Он отметил, что несмотря на ликвидацию основной части пожаров, «на всякий случай мы оставляем авиацию и часть объединенных отрядов ГСЧС». «Потому что мы сегодня увидели, какой сильный ветер, что иногда появляются пожары, хоть и локальные… Например, около Северодонецка ни с того ни с сего просто загорелась трава, никто не видел, чтобы ее кто-то подпалил», – дополнил глава области.

Однако с утра 10 октября будут отпускать назад в регионы часть объединенных сил Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). «Завтра 25 единиц техники поедут в места своей постоянной дислокации, спасатели – к своим семьям, в свои регионы», – добавил Гайдай.

Он призвал жителей Луганщины проводить спасателей аплодисментами, и таким образом выразись им благодарность за оказанную помощь по тушению пожаров. Для этого губернатор сообщил маршрут движения этих автомобилей по Северодонецку: «В 8:00 начало движения 25 пожарных машин по маршруту: Новиково 1Б -> ул. Б. Орешников (в направлении Лесная Дача) -> проспект Гвардейский -> ул. Вилесова -> Шоссе Строителей».

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.