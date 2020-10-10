Как справиться со стрессом в период пандемии: Пять шагов психологической самопомощи

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, который проводится для информирования общества о проблеме развития психических заболеваний.

В этом году Всемирный день приходится на то время, когда наша повседневная жизнь значительно изменилась в результате пандемии COVID-19.

Учитывая прошлый опыт чрезвычайных ситуаций, ожидается, что потребность в психиатрической и психосоциальной поддержке существенно возрастет в ближайшие месяцы и годы. Инвестиции в программы охраны психического здоровья на национальном и международном уровнях, которые уже много лет страдали от хронического недофинансирования, сейчас важнее, чем когда-либо. Почему цель кампании Всемирного дня психического здоровья в этом году – увеличить инвестиции в это направление.

Но мы можем и сами защитить себя от депрессии и тревожных состояний. Руководитель программы психологической помощи Гуманитарной миссии «Пролиска» Ольга Климовская уверена, что наличие базовых навыков психологический самопомощи поможет сохранить психическое здоровье в условиях пандемии коронавируса.

«Мы наблюдаем, что многие люди испытывают тревогу, страдают от депрессивных состояний. Это естественно, когда ситуация неопределенная или угрожающая, когда не знаешь, чего ожидать. Но если человек владеет навыками, которые помогают справляться со сложными ситуациями, ему гораздо легче пройти этот период», – начинает разговор Ольга.

– И что человеку делать в таких ситуациях?

– Вообще, главная задача психолога – дать человеку такие действенные инструменты и навыки, которые помогут ему самостоятельно справляться с ситуацией. Есть пять шагов, которые можно и стоит предпринять самостоятельно.

Шаг первый – нормализуйте Ваш режим дня. Очень важно высыпаться, регулярно питаться, и соблюдать гигиену. А ведь часто люди в состоянии стресса забывают делать элементарные вещи и это еще больше усугубляет ситуацию. Они думают «Главное для меня сейчас выжить, а дальше я уже вернусь к нормальному режиму». Но, как ни странно, именно эти базовые действия помогают выжить. Проснитесь утром, умойтесь, почистите зубы, сконцентрируйте внимание на этих простых действиях.

Второе. Порадуйте себя чем-нибудь в течение дня. Послушайте любимую песню, посмотрите любимый фильм, поговорите с человеком, который Вас радует. Даже в любой самой критической ситуации можно найти 15 минут, чтобы порадовать себя чем-нибудь приятным.

Третий шаг – общение. Необходимо найти способ общаться, пусть это будет даже телефонное общение. Человеку очень важно слышать голос другого человека. Не важно, о чем Вы будете говорить. Даже простое «Добрый день, как дела» помогут снять напряжение, связанное с отсутствием общения. Главное – избегать тех людей, которые и являются источником стресса.

Четвертое – фильтруйте новости, которые вы читаете. Часто тревожное состояние может быть вызвано чрезмерным чтением новостей и «накручиванием» себя. Вернитесь к простым и стабильным вещам. Прогуляйтесь, подышите свежим воздухом, «очистите» Ваше информационное поле, пользуйтесь проверенными источниками информации.

И пятое –обращайтесь за помощью, если это необходимо. Стоит помнить, что реакции на стресс индивидуальны, и ваша реакция — это нормальная реакция нормального человека на ненормальные обстоятельства. Будьте внимательны к себе, заботьтесь о себе.

Если несмотря на выполнение предыдущих рекомендаций ваше состояние не улучшается, вам сложно уснуть, сосредоточиться, настроение не улучшается, и особенно если возникают мысли причинить вред себе или другим – вам стоит обратиться к психологу и попросить о помощи. Иногда достаточно нескольких консультаций, чтобы ваше состояние существенно улучшилось.

– Если человек принял решение обратиться за помощью. Как ему найти психолога?

– Есть целый ряд организаций, в которые можно обратиться. Так, психологи организации «Пролиска» оказывают помочь наиболее уязвимым людям – тем, кто живет неподалеку от зоны разграничения. Они оказывают индивидуальную помощь. Есть «горячие» номера, на которые можно позвонить (см. по ссылке).

– А что касается системы государственной психологической помощи, как ею воспользоваться?

– Во-первых, есть медицина, то есть можно обратиться за помощью в больницу. Есть школьные психологи. Еще, есть центры социальных служб, где на данный момент к сожалению недофинансирование и недонабор кадров, но все-таки можно найти специалистов, которые могут оказать базовую поддержку. Также сейчас вводится такая система, при которой семейных врачей учат оказывать базовую психологическую поддержку и выписывать базовые медикаменты. Это хорошая инициатива, ведь часто люди могут не доехать до психолога, который находится где-то далеко, им проще обсудить свои проблемы с семейным доктором. Во всем мире этот подход, он называется mhGAP, работает очень хорошо.

Также сейчас обсуждается вопрос – это медицинская услуга ли социальная? Если социальная, то было бы правильно, если бы такую поддержку финансировали громады. Но громадам сложно находить ресурсы. Особенно прифронтовым громадам, где сейчас отсутствует налог на землю в связи с заминированностью. То-есть, с доходной частью есть проблемы, непонятно из чего это финансировать. Часто также нет специалистов. Так что очень хорошо, что сейчас международные организации финансируют эту работу, обучают специалистов и готовятся к передаче этой системы в громады, а может быть и в государственные организации, которые помогут тем громадам, которые не обладают необходимым ресурсом.

Сейчас многие громады учатся тому, как планировать социальные услуги. Вот есть населенный пункт и надо запланировать, какие именно услуги нужны и сколько, сколько это может стоить, как найти специалистов и многое другое. Постепенно громады с помощью государства возьмут на себя все эти функции, ведь международные организации не смогут все время предоставлять финансирование.

– «Пролиска» и у УВКБ ООН работают в районах Донбасса, приближенных к линии разграничения. Какие потребности в психологической помощи у жителей этих территорий?

– Существует мнение экспертов о том, что структура потребностей одинакова, где происходит чрезвычайная ситуация. Если базовые потребности человека не удовлетворены, он начинает чувствовать психологический дискомфорт. Но если мы можем обеспечить достойную жизнь человека, его психологическое состояние также улучшается. Это очень важный принцип работы УВКБ ООН. Агентство, прежде всего, стремится поддержать достоинство человека.

Чаще всего также есть потребность в создании такого пространства, где человеку было бы комфортно общаться. Из-за карантина это не всегда получается сделать. Но все же можно поговорить по телефону. Недавно, УВКБ ООН и «Пролиска» сделали проект с Vodafone Украина, в рамках которого более 2,5 тысяч человек получили бесплатную мобильную связь. Наличие связи с другими людьми решает часть проблем.

Далее речь идет о более сфокусированной работе. Например, оказание первой психологический помощи, когда что-то случилось и человеку сложно с этим справиться.

Вообще, мы много работаем с людьми в этом регионе, обучаем их навыкам психологической самопомощи. Недавно была ситуация, когда на моих глазах одна милая пожилая женщина в селе на линии разграничения показывала другой, как успокоиться, используя для этого нашу методику. Я была очень рада тому, что наши методики уже идут от человека к человеку, становятся народным методом.

Часто бывает, что базовые методики не помогают человеку, и необходимо вести глубинную индивидуальную работу. Очень благодарна Университету Джона Хопкинса в США, который разработал методику СЕТА – она предназначена именно для работы с людьми в кризисных ситуациях, а также Киево-Могилянской академии, которая ее адаптировала для наших условий. Мы используем эту программу очень эффективно с людьми, которые живут неподалеку от линии разграничения.

– Какие ситуации при работе с жителями Донбасса самые сложные?

– Чаще всего такие ситуации возникают, когда люди испытывают состояния отчаяния, стыда и страха, когда им кажется, что их жизненная ситуация безвыходная. Но когда они начинают себя чувствовать лучше, выход находится.

Есть очень позитивные истории, когда люди находят силы и исцеляют внутреннюю рану, их жизнь становится лучше. Речь идет об очень сложных травмах, например, пытках, сексуальном насилии, и других травмирующих событиях. У нас есть много случаев исцеления таких людей, когда они смогли преодолеть этот опыт и найти в себе силы жить полноценной жизнью.

– Дети Донбасса, особенно родившиеся за последние 6 лет, постоянно живут в зоне конфликта. Как помочь их психике?

– Состояние детей очень зависит от состояния их родителей. Если родители справляются, то дети чувствуют себя также более уверенными. Поэтому много внимания психологи уделяют именно работе с родителями.

Несомненно, в обществе травма останется на длительное время. Некоторые психологи говорят о том, что сейчас все еще сказываются последствия травмы после Второй мировой войны, а ведь она была так давно.

Войны, конфликты, пандемии – это очень страшно. Мы понимаем, что с этим придется много работать. Главное, чтобы была возможность получить поддержку. Наша психика очень гибкая и можно избавится от любой травмы. Просто нужно время и поддержка.

– За последние 6 лет, каким был самым счастливый день в Вашей профессиональной жизни?

– Это каждый день, когда я вижу, что человек справляется, снова находит надежду. Когда к нему приходит понимание, что он хороший и в мире также много хорошего. Вот это каждый раз для меня праздник.

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Ольга Климовская уже 2 года работает в гуманитарной миссии «Пролиска», которая реализует проект УВКБ ООН по предоставлению помощи людям, живущим в районе линии разграничения. Психосоциальная является важной частью этой работы. В «Пролиске» – 11 профессиональных психологов, которые постоянно повышают свою квалификацию и применяют инновационные методы работы. За 2 года более 5,5 тысяч человек смогли получить поддержку и вернуться к нормальной жизни.